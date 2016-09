Marinho reconhece gol perdido e minimiza discussão com Caíque

A derrota do Vitória por 2 a 1 para o Atlético-MG, nesta quarta-feira, no Independência, teve um momento de extrema tensão entre dois jogadores do elenco rubro-negro. Após perder um gol no primeiro tempo, o atacante Marinho acabou se envolvendo em uma discussão com o goleiro Caíque na saída do gramado para o intervalo e gerou preocupação em relação ao clima dos jogadores da equipe baiana.

Após se recusar a falar depois da discussão no intervalo de partida, Marinho resolveu explicar a situação no fim do jogo no Independência. O atacante minimizou o momento de tensão com seu companheiro de equipe e assumiu que falhou no lance do gol perdido.

“A discussão faz parte. Não tinha visto meu companheiro ao lado e acabei me precipitando. Tenho que assumir que perdi o gol. Tentei encobrir o goleiro e, como foi um lance muito rápido, acabei não vendo meu companheiro. Tantos outros jogos eu consegui fazer gol, ajudar a equipe e infelizmente hoje eu não consegui”, afirmou, em entrevista ao Sportv. “A discussão faz parte, discutimos somente pela situação de eu não ter feito o gol. Acontece, agora é bola para frente e trabalhar”, completou.

O lance em questão aconteceu aos 37 minutos do primeiro tempo. Marinho recebeu um lançamento em velocidade e ficou livre cara a cara com o goleiro Giovanni. O atacante tinha a opção do passe para um companheiro que aparecia livre pela esquerda, mas optou por tentar encobrir o arqueiro do Galo, que fez uma grande defesa e afastou o perigo.

A derrota recolocou o Vitória na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com 26 pontos. O Rubro-Negro, que é o 17º colocado, ainda pode ser ultrapassado pelo Internacional, que joga nesta quinta-feira contra o Santos, no Beira-Rio.

