Mancini relaciona jogadores do Vitória para decisão na Sul-Americana

Na preparação para o segundo confronto contra o Coritiba pela Copa Sul-Americana desta quarta-feira, em Curitiba, às 17h (de Brasília), o Vitória terá algumas peças importantes em relação ao elenco que atuou frente o América-MG no último domingo pelo Campeonato Brasileiro.

Suspenso pela última rodada do Brasileirão, o atacante Marinho não será desfalque pelo campeonato internacional. Além do jogador, Amaral, importante volante, está recuperado de uma lesão no músculo adutor e poderá ser utilizado.

Kanu, zagueiro afastado devido a uma pubalgia, Vander e Willian Farias, lesionados no domingo, e Euller, com uma fratura na mão, seguem sendo desfalques para Vagner Mancini. O goleiro reserva Caique, convocado para a Seleção sub-20, também não poderá ser utilizado.

Com a vitória por 2 a 1 no jogo de ida, o rubro negro baiano tem a vantagem do empate na competição. Quem passar pega o vencedor entre Estudiantes e Clube Atlético Belgrano, ambos da Argentina. O time de La Plata tem a vantagem do 1 a 0 no primeiro jogo.

Confira os 18 relacionados para o confronto:

Goleiros: Wallace e Fernando Miguel

Laterais: Diego Renan e Diogo Mateus

Zagueiros: Vinícius, Ramon e Victor Ramos

Meias: Amaral, Marcelo, José Welison, Serginho, Flávio, Tiago Real e Sherman Cárdenas

Atacantes: Kieza, David, Rodrigo Ramallo e Marinho

