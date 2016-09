Mancini não resiste à derrota para o Flamengo e é demitido pelo Vitória

Next

Vagner Mancini não é mais técnico do Vitória. O profissional não resistiu a mais uma derrota no Campeonato Brasileiro – para o Flamengo, por 2 a 1, de virada, no Barradão – e acabou demitido logo após a partida, na noite deste sábado.

Quem comunicou a saída de Mancini foi Anderson Barros, diretor de futebol do Vitória. “Ele está conosco desde o ano passado e tem todo o meu respeito e consideração por tudo o que realizou à frente do time profissional, mas hoje não é mais o treinador do Vitória”, disse o dirigente.

Mancini, que já havia passado pelo clube baiano entre 2008 e 2009, iniciou a sua segunda passagem pelo Vitória na metade de 2015 e ganhou créditos por manter a equipe na primeira divisão. Com contrato renovado, o técnico foi campeão baiano e acabou eliminado da Copa do Brasil pelo Cruzeiro e da Copa Sul-americana pelo Coritiba.

No Campeonato Brasileiro, os problemas defensivos prejudicaram a campanha do Vitória e foram determinantes para a queda de Vagner Mancini. O time é o antepenúltimo colocado da tabela de classificação, com 26 pontos ganhos.

Agora à procura de um sucessor para Vagner Mancini, o Vitória tentará reagir contra o também ameaçado Internacional, na noite de quinta-feira, no Beira-Rio.

