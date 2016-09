Interino realiza primeiro treino, e Zé Love pede calma com situação do Vitória

Paralimpíadas 2016 Veja as melhores fotos das Paralimpíadas do Rio de Janeiro

Após a demissão do técnico Vagner Mancini, o Vitória já treinou nesta segunda-feira com o comandante interino Wesley Carvalho. O clube se prepara para o próximo duelo do Campeonato Brasileiro, contra o Internacional, em meio a uma má fase na competição.

“Nesse momento não tem o eu, tem o nosso. Se cair, é ruim para o clube e para o jogador. Em janeiro, quem tem contrato fica no clube em situação ruim. Quem não tem contrato, fica difícil para arrumar outro clube para jogar. É difícil. Todos precisam se unir. Não é o momento do eu, é o momento do nosso”, comentou o atacante Zé Love.

Antes do primeiro treino comandado pelo interino, o executivo de futebol, Anderson Barros, reuniu os jogadores no meio do campo para uma conversa. Em seguida, Wesley Carvalho realizou um trabalho de marcação.

Autor do gol do Vitória na derrota por 2 a 1 contra o Flamengo, Zé Love foi o único desfalque do treino. O jogador, que estreou com gol, acabou sofrendo um corte no joelho esquerdo, ainda na partida, e permaneceu na academia nesta segunda-feira.

“Estou com o joelho inchado. Fazendo tratamento desde o dia do jogo. Cheguei e vi que o grupo é muito bom, o ambiente é bom. Tem o Kieza, o Marinho também. Procuro me dedicar no dia a dia. Pude estrear bem, correr batente, e me surpreendi em jogar os 90 minutos”, avaliou Zé Love.

