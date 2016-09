De olho no São Paulo, Fucks comanda treino sem Victor Ramos e Kanu

O Vitória segue se preparando para a partida contra o São Paulo, neste domingo, válida pela 27ª rodada do Brasileirão. Depois de sair da zona de rebaixamento, a equipe do técnico Argel Fucks precisa de um resultado positivo se quiser seguir longe da degola.

No treino desta quarta-feira, os atletas participaram de atividade física na academia no período da manhã, enquanto à tarde, Fucks comandou treinou de posse de bola em campo reduzido. Os desfalques da equipe ficaram por conta de Kanu, Victor Ramos e Cardenas, que trabalham exclusivamente na academia e não foram a campo.

A novidade do dia foi a presença do meia Leandro Domingues, que deu tímidas voltas na beira do campo. O jogador se recupera de lesão no joelho direito e pode realizar seu primeiro treinamento com bola após a contusão nesta quinta-feira.

Com 29 pontos somados, o Leão ocupa a 16ª colocação do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o adversário será o São Paulo, no Barradão, às 16h00 (de Brasília).

