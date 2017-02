Com problemas defensivos, Vitória encara o Luziânia pela Copa do Brasil

A derrota por 4 a 2 sofrida para o Botafogo-PB no domingo passado, pela Copa do Nordeste, deve servir de lição para o Vitória. Com seis gols tomados nas quatro primeiras partidas da temporada, o setor defensivo tem sido muito criticado e não pode vacilar na partida decisiva contra o Luziânia, no estádio Serra do Lago, em Luziânia (GO), às 19h30 (horário de Brasília), nesta quarta-feira, pela primeira fase da Copa do Brasil.

Graças ao novo regulamento da competição, não tomar gol nesse duelo é essencial para o Rubro-Negro baiano, já que com a decisão em jogo único, um empate já garante o Vitória na próxima fase. Por isso, o zagueiro Fred espera que a goleada sofrida na última partida represente um aprendizado para a equipe.

“A gente fica chateado e triste pelo resultado. Não tem tempo para lamentar. Quarta já muda o foco, outra competição, regulamento novo. A gente sabe que, se não tomar gol, está classificado. Vamos para Brasília respeitando o adversário, mas para buscar a classificação” afirmou Fred.

Entretanto, uma derrota desclassifica o Vitória da Copa do Brasil e, por isso, a equipe treinada por Argel Fucks tem que entrar ligada na partida contra a equipe da capital.

“É difícil. A gente sabe que não pode tomar gol, até porque, se não ganhar, a gente já está eliminado. A responsabilidade é nossa, de ir a Brasília e vencer. A gente tem que respeitar. A gente vem de uma derrota que não esperava, um jogo atípico, com gols de falhas e erros nossos. Temos muita coisa para corrigir e trabalhar”, complementou Fred, autor de um dos gols da última partida.

O Luziânia disputa o Campeonato Brasiliense e, até agora, fez apenas uma partida oficial pela temporada, um empate contra o Paranoá por 1 a 1 na primeira rodada do Estadual. No ano passado, a equipe disputou a Série C do Campeonato Brasileiro, mas acabou sendo eliminada na primeira fase.