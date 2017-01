Cleiton Xavier acerta contrato para defender o Vitória por dois anos

O meia Cleiton Xavier tem um novo clube. Aos 33 anos, o jogador acertou um contrato para defender o Vitória por duas temporadas. Ele não estava nos planos do Palmeiras e foi liberado da apresentação realizada nesta terça-feira, na Academia de Futebol.

A diretoria do Vitória espera que Cleiton Xavier seja apresentado já nesta quarta-feira. Para compensar o Palmeiras, o clube de Salvador concordou em ceder o atacante Yan, de 18 anos, por empréstimo até o final do ano. Ele é uma promessa das categorias de base rubro-negras e terá preço de compra estipulado para o Verdão.

A saída de Cleiton Xavier foi acordada após o Palmeiras investir na contratação de novos meias. Chegaram ao time os experientes Alejandro Guerra e Michel Bastos, além dos jovens Raphael Veiga e Hyoran.

Cleiton Xavier foi contratado em meio a uma grande expectativa da torcida. Os palmeirenses esperavam ver em campo o jogador que se destacou entre 2009 e 2010, mas o rendimento do camisa 10 não esteve à altura da primeira passagem.

O atleta sofreu com lesões durante a primeira temporada pelo Verdão, em 2015, e disputou apenas 17 jogos. Ele só conseguiu atingir a plenitude da sua forma física durante o Campeonato Brasileiro de 2016. Mesmo sem ter o protagonismo de antigamente, o meia disputou 30 rodadas na campanha que levou o clube ao nono título da competição.

Os principais momentos do meia no ano foram contra Corinthians, na 7ª rodada do Brasileiro, e diante do Inter, em jogo válido pela 34ª rodada. Ele foi o autor dos gols que deram vitórias por 1 a 0 ao Palmeiras em cada partida. Os pontos somados nestes confrontos foram fundamentais para o time chegar à conquista nacional.

Em sua segunda passagem pelo Palmeiras, Cleiton Xavier disputou 52 partidas e marcou cinco gols. Ele conquistou a Copa do Brasil de 2015 e o Brasileirão de 2016.