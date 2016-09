Caíque lamenta tropeço após perceber o Vitória “com fome de vencer”

O goleiro Caíque deixou o Barradão cabisbaixo na noite deste sábado. O seu Vitória chegou a ficar em vantagem diante do Flamengo, porém sofreu a virada, acabou derrotado por 2 a 1 e permaneceu na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

“Fizemos 1 a 0 e estávamos jogando com fome de vencer, indo para cima, mas erramos na marcação”, lamentou Caíque, vazado por Fernandinho no final do primeiro tempo e por Gabriel no começo do segundo.

O resultado deixou o Vitória com 26 pontos ganhos, na antepenúltima colocação na tabela de classificação. Apesar dos problemas, Caíque procurou demonstrar confiança: “Vamos nos acertar e passar por essa situação, juntando forças. Não está fácil, mas tentaremos sair da zona de rebaixamento”.

O Vitória voltará a campo pelo Brasileiro na noite de quinta-feira, contra o também ameaçado Internacional, no Beira-Rio.

