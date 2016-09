Argel finaliza preparação para reencontrar Inter e fala em possíveis cortes

São Paulo Confira o treino do São Paulo no Morumbi

Se a chave para a permanência do Vitória no Série A for mudanças, parece que Argel Fucks foi a escolha certa para isso. Recém-chegado ao Barradão e tendo realizado, nesta quarta-feira, o último treino antes de sua estreia, diante do Internacional, o treinador revelou que pretende reavaliar o elenco e não descartou a hipótese de promover cortes, mas sem exageros.

“Pode acontecer [despensas]. Todos têm responsabilidade. O presidente e a diretoria têm, o jogador também. Existem direitos e deveres. Jogador de futebol é como qualquer trabalhador. Se produz, fica. Se não produz, dá lugar para outro”, apontou o novo comandante Rubro-negro, em entrevista coletiva. “Em um primeiro momento não gosto de fazer reformulação, de dispensar jogador, contratar. Quero ver primeiro. Vou dar oportunidade de o jogador mostrar qualidade”, completou.

Aberto a tomar novas decisões para tirar o clube da degola, o treinador do Leão, apesar de pensar ter um elenco equilibrado, ainda ressaltou que tem existe a possibilidade de ir ao mercado e trazer novos nomes.

“No primeiro momento, temos um grupo homogêneo. Isso não quer dizer que não podemos ir no mercado contratar alguém. É um momento delicado, o mercado está restrito. Não vamos trazer jogadores para encher a prateleira. Vamos trazer jogador para resolver o problema. E isso é difícil de encontrar. Temos categoria de base”, destacou.

Dentro de campo, Argel preferiu fazer mistério em seu segundo treino em solo baiano e não definiu os titulares para a partida que marca seu reencontro com os colorados. As certezas, no entanto, ficam por conta da ausência do lateral esquerdo Diego Renan, que cumpre suspensão após ter sido expulso na derrota para o Flamengo, e pela volta de Marcelo aos relacionados. O volante retorna após ter pego gancho no duelo contra o time da Gávea.

18º colocado do Brasileirão, com 26 pontos, o Vitória tem no confronto com o Inter uma grande chance de pontuar fora de casa – no Beira-Rio – diante de um adversário direto na parte de baixo da tabela, que soma 27 pontos e aparece na 16º posição.

Confira a lista de relacionados do Rubro-negro:

Goleiros;

Caique e Fernando Miguel

Defensores;

Euller, Diogo Mateus Kanu, Ramon e Vinícius

Meio-campistas;

Amaral, Willian Farias, José Welison, Marcelo Serginho, Sherman Cárdenas e Tiago Real

Atacantes;

David, Marinho, Rodrigo Ramallo, Vander, Kieza e Zé Love.

