Após triunfo em clássico, Vitória muda o foco para a Copa do Brasil

O Vitória se reapresentou nesta segunda-feira, após vencer clássico contra o Bahia, no último domingo, por 2 a 1, em resultado que garantiu ao Rubro-Negro os 100% de aproveitamento na primeira fase do Campeonato Baiano.

Como houve pouco tempo de descanso após a partida do fim de semana, o treino foi mais leve, principalmente para os atletas que começaram como titulares na Fonte Nova. Eles ficaram apenas fazendo trabalhos de recuperação física.

Enquanto isso, os demais integrantes do elenco foram a campo, e participaram de treino de posse de bola, além de pequenos confrontos em campo reduzido. Tudo isso comandado pelo técnico Argel Fucks.

Na quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), a equipe rubro-negra encara, no Barradão, o Paraná, no jogo de ida da quarta fase da Copa do Brasil. O clube está envolvido em três competições no momento: Baiano, Copa do Brasil e Copa do Nordeste, na qual encara o rival Bahia na semifinal, em duelos que acontecem no fim de abril.

Para o duelo contra o Paraná, Argel tem dois problemas. O volante José Welison, com torção no joelho, será desfalque. O atacante Kieza, que sofre com dores no músculo adutor, ainda é dúvida.