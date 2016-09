Após deixar o Vitória, Vagner Mancini elogia diretoria e torcida do clube

O técnico Vagner Mancini não resistiu à derrota do Vitória para o Flamengo, dentro de casa, por 2 a 1, no último sábado, e acabou demitido do clube baiano. A situação do clube na Série A é ruim. São 26 pontos conquistados em 24 rodadas, com a equipe ocupando o 18º lugar, na zona de rebaixamento.

Por meio de sua assessoria, o treinador falou sobre sua passagem pelo Vitória. “Quero agradecer a oportunidade de, mais uma vez, ter trabalhado no Vitória. Ao longo da minha trajetória, conquistei grandes amigos e resultados. Desde que assumi o clube no ano passado existiam metas que foram cumpridas e que trouxeram o Vitória para a elite do Brasileiro. Mais uma vez, conquistamos o Baiano e a vaga para a Copa do Nordeste”, declarou.

Mancini fez questão de exaltar também a torcida do Leão. “Para a torcida do Vitória quero fazer um agradecimento especial por toda a boa relação de incentivo, além do carinho que sempre tiveram comigo em todas as vezes que dirigi o clube”, agradeceu o ex-comandante.

O treinador também fez questão de elogiar todos dentro do clube. “Quero destacar a ótima relação que tenho com todos dentro do clube, jogadores e membros da comissão técnica. Quanto aos dirigentes, destaco a maneira absolutamente profissional e madura no nosso relacionamento ao longo desses 15 meses”, afirmou.

Esta foi a terceira passagem de Vagner pelo clube baiano. A primeira aconteceu entre 2008 e 2009, enquanto a segunda durou menos. O comandante reassumiu em agosto de 2009, após sair em março, e deixou o Vitória mais uma vez em dezembro do mesmo ano.

Desta vez, Mancini ficou mais de um ano à frente da equipe. Ele foi o técnico do acesso para a Série A, além de ter sido campeão baiano em 2016. A má campanha no Nacional, porém, derrubou o treinador.

Sem o novo comandante definido, o Vitória volta a campo na próxima quinta-feira, às 21 horas (de Brasília), em confronto contra o Internacional, fora de casa. Os gaúchos são rivais dos baianos na luta contra a degola, tornando a importância da partida ainda maior.

