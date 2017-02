Vila Nova não acerta o pé e empata sem gols com o Goianésia

O Vila Nova não conseguiu acertar as finalizações e empatou sem gols com o Goianésia, nesta segunda-feira, no estádio Serra Dourada. A partida entre as equipes era válida pela terceira rodada do Campeonato Goiano.

O primeiro tempo do jogo foi aberto e contou com chances para os dois lados. Juliano e Iraln, aos cinco e aos 25 minutos, emplacaram chutes que exigiram boas defesas do goleiro do Vila Nova.

O Tigre ameaçou aos 28 minutos, em finalização de Wallyson que acertou o lado de fora da rede. Aos 35, Moisés tentou a conclusão da intermediária e obrigou o goleiro do Goianésia a praticar a defesa.

Aos 10 minutos do segundo tempo, Michael foi lançado em velocidade e balançou as redes para o Goianésia, mas a arbitragem viu impedimento e anulou o gol. O Vila Nova teve chances aos 16 e aos 17, mas não teve capacidade para abrir o marcador.

A última oportunidade surgiu aos 44 minutos. Vandinho recebeu em boas condições e finalizou em cima do goleiro do Goianésia.

O empate manteve o Vila Nova na primeira colocação do Grupo 1, com os mesmos sete pontos do arquirrival Goiás. Já o Goianésia está com três pontos e ocupa a segunda posição do Grupo 2, já que perde nos critérios de desempate para o Atlético-GO.