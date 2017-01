Com bom início, Bragantino vence o Juventude e vai às quartas da Copinha

Em jogo muito truncado, o Bragantino derrotou o Juventude por 1 a 0, no Estádio Distrital do Inamar, em Diadema (SP), e avançou às quartas de final da Copa São Paulo de Juniores. O gol saiu logo no começo da partida, aos sete minutos ...

Leia mais