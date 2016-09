Vasco prega tranquilidade para voltar a vencer na Série B

Há cinco jogos sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco segue se preparando para o confronto com o Oeste no próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), pela 24ª rodada da competição. O Cruz-Maltino vem sendo muito criticado por conta de seus maus resultados recentes e há quem defenda inclusive a demissão do técnico Jorginho, algo que segue fora de cogitação para o presidente Eurico Miranda. Para que o clima de paz volte a reinar na Colina, os jogadores vascaínos têm a receita: jogar com tranquilidade diante dos paulistas.

O lateral direito Yago Pikachu acredita que o Oeste pode tentar se aproveitar do momento vascaíno. “Nós precisamos ter tranquilidade, apesar de o momento estar sendo de maus resultados. Falo isso porque se deixarmos a pressão falar mais alto vamos acabar cometendo erros bobos e com certeza o Oeste tem como estratégia se aproveitar da situação”, disse.

“O Vasco deve entender que apesar de tudo o que aconteceu nas últimas rodadas, continua na liderança da competição e dependendo apenas dos próprios resultados para atingir todos os seus objetivos. Isso no meu entender é o mais importante e deve fazer com que a gente confie que vai começar a mudar as coisas a partir deste duelo”, concluiu o defensor.

O zagueiro Luan tem pensamento parecido. “Temos condições de conquistar uma grande vitória contra o Oeste a acabar com esse mau momento. Respeitamos demais o adversário, mas vamos jogar em casa e temos qualidade para vencer. Mas não podemos deixar que as coisas acabem se atropelando e que o nervosismo tome conta do time, pois se isso acontecer vamos acabar facilitando as coisas para o Oeste e nos aproximando de um tropeço. O Vasco depende ainda dos próprios resultados e isso para mim é muito importante. Mas apenas com a tranquilidade que vamos conseguir somar mais três pontos nesta Série B”, afirmou.

Para este compromisso o Vasco terá o retorno do goleiro Martin Silva, que foi desfalque nas últimas partidas por estar defendendo a seleção do Uruguai nas Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018, que será disputada na Rússia. Com seu retorno, Jordi fica como opção no banco de reservas. Outras modificações não estão descartadas para que o time possa apresentar um melhor futebol, porém, como é hábito por parte de Jorginho fechar os treinos para a imprensa, a escalação só deverá ser divulgada minutos antes do duelo com o Oeste. Nesta quarta-feira, o elenco vascaíno vai treinar na parte da manhã.

