Vasco faz 2 a 0 no Joinville a se garante na liderança da Série B

O Vasco derrotou o Joinville por 2 a 0, na noite desta sexta-feira, em São Januário, resultado que afastou a crise que vem rondando o clube nas últimas semanas, por causa do desempenho irregular do time nas últimas partidas.

A vitória fez a equipe cruz-maltina subir para 48 pontos ganhos e abrir vantagem sobre os seus perseguidores diretos no Campeonato Brasileiro da série B, garantindo a liderança da competição por mais uma rodada. O Joinville segue na penúltima colocação com 24 pontos e está cada vez mais ameaçado de rebaixamento.

Mesmo diante de um público muito pequeno – menos de dois mil pagantes -, o time dirigido por Jorginho mostrou um futebol mais objetivo e soube construir a vitória com gols de Junior Dutra e Yago Pikachu, ambos no segundo tempo. O Joinville entrou com a intenção apenas de se defender e quando se viu em desvantagem, não teve condições de mudar o panorama da partida.

Na próxima rodada, o Vasco vai enfrentar o Atlético-GO, em São Januário. O Joinville vai encarar o Avaí, na Arena Joinville.

O jogo – Diante de um público reduzido, o Vasco começou a partida com uma forte marcação para impedir que o Joinville conseguisse se organizar em campo. Aos sete minutos, Douglas fez lançamento para Yago Pikachu que tentou encobrir o goleiro Jhonatan, mas mandou por cima do travessão. O Joinville se mantinha na defesa e pouco se aventurava pela defesa carioca.

O Vasco seguia com o controle do jogo, mas encontrava dificuldade para penetrar na área catarinense. Apesar de ficar mais tempo com a bola, o time dirigido pelo técnico Jorginho não conseguia criar situações de perigo, enquanto o Joinville se mostrava interessado apenas em se defender.

Aos 20 minutos, Nenê cruzou na área, mas os atacantes Ederson e Junior Dutra não conseguiram concluir o lançamento. Três minutos depois, a zaga catarinense se atrapalhou e pemitiu que Yago Pikachu invadisse a área, mas Fabiano Eller entrou de carrinho aliviou o perigo.

O jogo seguiu morno e os goleiros praticamente não tinham qualquer trabalho.

Aos 31 minutos, Marcelo Mattos fez ótimo lançamento para Douglas que invadiu pela direita e cruzou, na medida, para Nenê, mas a conclusão do atacante foi muito ruim, sem levar perigo para o gol defendido por Jhonatan.

Logo depois, os jogadores do Vasco pediram a marcação de um pênalti, alegando que a bola tinha batido nas mãos de Tinga, mas a arbitragem nada marcou. Outra reclamação de pênalti surgiu quando após cobrança de falta, executada por Nenê, a bola bateu no cotovelo de Bertotto, mas nada foi marcado. Logo depois, Marcelo Mattos cabeceou com grande perigo.

A melhor chance de gol foi do Joinville e aconteceu aos 43 minutos. Em cobrança de falta, Fernandinho surpreendeu a defesa carioca ao tocar para Bertotto que invadiu pela esquerda e bateu cruzado, mas a bola saiu, assustando Martín Silva. No último lance importante do primeiro tempo, Ederson recebeu na área e chutou forte, mas o zagueiro Fabiano Eller meteu a cabeça e desviou para escanteio.

O Vasco voltou sem mudanças para o segundo tempo e, no primeiro minuto, marcou o gol. Após cobrança de escanteio, executada por Andrezinho, Junior Dutra se antecipou à marcação para marcar o primeiro gol. Foi o primeiro gol do atacante com a camisa cruz-maltina.

Sem outra alternativa, o Joinville partiu para o ataque em busca do gol do empate, mas abriu espaço para os adversários.. Aos oito minutos, Douglas apanhou o rebote e mandou a bomba, mas a bola saiu longe do gol de Jhonatan.

Aos 16 minutos, o Vasco ampliou. Yago Picachu se aproveitou da falha de Danrlei, investiu pela esquerda e mandou no ângulo, sem qualquer chance de defesa para o goleiro do Joinville.

Aos 25 minutos, o volante Marcelo Mattos falhou na sua intermediária e Jael ficou com a bola, mas o volante se recuperou e impediu a conclusão do atacante da equipe catarinense.

O Vasco passou a administrar o resultado e poderia ter marcado o terceiro gol aos 37 minutos, em chute violento de Alan Cardoso, mas o goleiro do Joinville fez grande defesa.

O Joinville só voltou a ter uma oportunidade para diminuir a vantagem carioca aos 42 minutos quando Marcelo Mattos derrubou Bruno Ribeiro na entrada da área, mas a bola explodiu na barreira. Aos 46 minutos, Martín Silva evitou o primeiro gol do time catarinense ao defender um chute forte de Bruno Ribeiro.

FICHA TÉCNICA:

VASCO-RJ 2 X 0 JOINVILLE-SC

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 16 de setembro de 2016 (Sexta-feira)

Horário: 21h30(de Brasília)

Público: 1689 pagantes

Árbitro: Devarly Lira do Rosario (ES)

Assistentes: Leonardo Mendonca (ES) e Valberson Braz Zanotti (ES)

Cartão Amarelo: Junior Dutra, Marcelo Mattos(Vas)

Gols:

VASCO: Junior Dutra no primeiro minuto e Yago Piachu aos 16 minutos do segundo tempo

VASCO: Martin Silva, Yago Pikachu, Rodrigo, Luan e Julio Cesar(Alan Cardoso); Marcelo Mattos, Douglas, Andrezinho e Nenê; Ederson(Thalles) e Júnior Dutra(Madson)

Técnico: Jorginho

JOINVILLE: Jhonatan, Danrlei, Fabiano Eller(Thomás) e Ligger. Reginaldo, Tinga, Matheus Bertotto, Everton Silva(Bruno Ribeiro) e Fernandinho; Giva(Claudinho) e Jael

Técnico: Lisca

