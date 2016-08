Vasco confirma participação na próxima edição da Copa Flórida

Next

Mais um clube brasileiro confirmou presença na Copa Flórida do próximo ano. Nesta quarta-feira, o Vasco anunciou que disputará a competição de pré-temporada que ocorre em solo norte-americano e se juntará ao rival Flamengo, que também participará do torneio.

Com o acordo firmado, o Vasco retornará aos Estados Unidos depois de 18 anos. A última vez que o time jogou nos EUA foi em 1998, quando enfrentou duas vezes o DC United pela Copa Interamericana. O primeiro adversário do Cruz-Maltino na Copa Flórida de 2017 será o Barcelona de Guayaquil, do Equador, em uma reedição da final da Libertadores de 1998.

Desde 2015 fazendo parte do calendário do futebol internacional, a Copa Flórida tem atraído diversos clubes. O primeiro campeão foi o Colônia, da Alemanha. Neste ano, o Atlético-MG sagrou-se vencedor, superando equipes como Bayern Leverkusen e Shakthar Donetsk, além de outros clubes brasileiros tradicionais, como Corinthians e Internacional.

Campeão da Libertadores e da Copa Mercosul, o Vasco tem em sua história conquistas de torneios amistosos disputados fora do Brasil, como é o caso da Copa Flórida. Dentre estes títulos destacam-se o tricampeonato consecutivo do Troféu Ramón de Carranza (1987, 1988, 1989) e o Troféu Teresa Herrera (1957). Nos EUA, o Cruz-Maltino tem dois títulos: a Copa TAP e a Los Angeles Golden Cup, ambas em 1987.

