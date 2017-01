Vasco atrasa salários de dezembro e diretoria busca solução

O Vasco se prepara para a estreia no Campeonato Carioca, mas o noticiário da equipe ficou fora de campo nesta terça-feira, e por motivos negativos. O clube ainda não pagou os salários de dezembro de 2016, além de uma parcela do 13º.

O presidente Eurico Miranda não viajou para os Estados Unidos, onde os cruzmaltinos participaram da Florida Cup, para tentar resolver a questão, mas não teve sucesso. No entanto, o assunto ainda é tratado com tranquilidade pelos dirigentes.

Desde que reassumiu o comando do clube, Eurico sempre destacou as dificuldades, mas mantinha os salários em dia no Vasco. Só que janeiro é um mês sem jogos e que contou com as despesas da viagem para os Estados Unidos.

Os dirigentes cruzmaltinos esperam resolver os problemas nos próximos dias para deixar o elenco tranquilo antes da estreia no Campeonato Carioca, neste domingo, no clássico contra o Fluminense, no Engenhão.

Fora de campo, o Vasco ainda espera pela rescisão do atacante Luís Fabiano, só que a demora do jogador em deixar o Tianjin-CHN pode fazer os dirigentes buscarem uma segunda opção. O plano B em São Januário é o do colombiano Riascos, que passou pelo clube carioca até o meio de 2016.