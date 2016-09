Sem vencer desde o Rio 2016, Luan se irrita com jejum do Vasco

Após fazer parte da campanha histórica do futebol brasileiro nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, Luan, desde que retornou ao Vasco, tem experimentado um clima diferente. O clube não vence há cinco rodadas no Campeonato Brasileiro Série B e, inclusive, perdeu a liderança nesta terça-feira. Sobre a situação, o zagueiro disse que não está satisfeito e pediu reação.

“Não é aceitável. Me incomoda muito. Eu voltei da seleção campeão olímpico, cheguei aqui e não ganhei ainda. Não posso estar feliz, mas não posso jogar fora tudo que construímos no Campeonato, no ano. O que nos resta é vencer. Não pode procurar problema onde não tem. Nosso ambiente é maravilhoso, o salário está em dia, temos estrutura, campo para treinar, o Caprres funcionado. O que nos resta? Ganhar”, disparou o defensor.

Posicionado, agora na vice-liderança da Segundona, com 41 pontos, com um ponto e um jogo a menos que o atual primeiro colocado Atlético-GO, o Gigante da Colina vai atrás de dar fim ao jejum de triunfos e voltar à ponta, recebendo o Oeste, no próximo sábado.

“Eles têm a forma de jogar, independentemente se jogam em São Januário ou no estádio deles. O Micale é assim. Mas nós somos o Vasco, temos que ter nossa forma de jogar. Eles têm que chegar aqui e nos respeitando. Nós também vamos respeitar, mas vamos buscar o resultado”, afirmou Luan, projetando o duelo contra o Rubro-negro de Itápolis.

Ainda sobre o Cruz-Maltino, o atleta de 21 anos rasgou elogios ao trabalho de Jorginho como técnico do clube e ainda pediu apoio da torcida durante todo o tempo de bola rolando.

“Faz grande trabalho no Vasco. Se comparar os números dele com outros treinadores do Brasil, é absurdo. Poucos estão há mais de um ano no comando de um clube. É um cara que me ajudou a chegar na seleção, a realizar um sonho, me ajudou demais no meu crescimento. Quando fui campeão, mandei mensagem dizendo obrigado por tudo que ele vem fazendo para mim. Quero que contribua cada vez mais. É difícil falar. O torcedor tem todo o direito de cobrar quem quiser, mas que seja após os 90 minutos. Que lembrem que quem entra em campo são os jogadores, não o Jorginho”, completou.

