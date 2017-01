Sem Escudero e com Nenê, Vasco inicia a pré-temporada no Rio

O elenco do Vasco se reapresentou nesta segunda-feira e iniciou os trabalhos para a temporada 2017. Ainda sem contar com o único reforço confirmado, o meia argentino Escudero, os jogadores realizaram um treino físico antes de ir a campo. Como os jogadores fizeram os exames médicos antes de saírem de férias, não houve a necessidade de repetir esta etapa neste começo de ano.

Escudero já está no Rio de Janeiro, mas só será apresentado quando a rescisão de contrato com o Puebla-MEX for enviada aos cruzmaltinos. A tendência é de tudo fique pronto até a manhã desta terça, quando argentino deverá fazer seu primeiro treino junto aos novos companheiros, em São Januário.

O principal nome do elenco segue sendo Nenê, que se apresentou normalmente, mesmo sendo cogitados em outros clubes, principalmente de São Paulo. Durante as férias, o jogador não rechaçou uma negociação para o futebol paulista para poder ficar mais próximo dos seus filhos. Dias depois, ele emitiu uma nota negando que vá sair de São Januário.

Alguns jogadores muito utilizados pelo ex-técnico Jorginho foram as ausências na reapresentação. O lateral esquerdo Julio Cesar, o volante Diguinho e os atacantes Jorge Henrique e Junior Dutra não fazem parte dos planos de Cristóvão Borges e só vão iniciar os treinos, à parte do restante do elenco, no dia 12 de janeiro.

Os dirigentes vascaínos ainda buscam por reforços. A prioridade é a contratação de um lateral esquerdo, um volante e um atacante. O clube busca um zagueiro no mercado, mas não com a mesma urgência.

O Vasco vai realizar a primeira parte da pré-temporada no Rio de Janeiro. Em seguida, continuará os trabalhos nos Estados Unidos, onde a equipe vai disputar a Florida Cup. Os cruzmaltinos estreiam dia 15 deste mês, contra o Barcelona de Guayaquil-EQU, em Orlando.