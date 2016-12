Nenê desmente rumores e garante permanência no Vasco em 2017

Após comentar em uma entrevista que não estava vendo seus filhos com a frequência que gostaria e dar início a uma série de especulações sobre uma suposta saída, o meia Nenê emitiu uma nota oficial e afirmou que vai seguir no Vasco para a próxima temporada.

Com contrato até 2018, o camisa 10 destacou que não negociou com qualquer outro clube e que tem vontade de seguir em São Januário. Com isso, o meia confirmou presença na reapresentação do elenco, no dia 2 de janeiro.

Nenê foi o principal jogador do Vasco na temporada, sendo o artilheiro da equipe em 2016, com 21 gols. Assim, diretoria e torcedores ficam tranquilos em não perder o jogador em um momento que o clube segue na busca por reforços.

Segue abaixo a nota na íntegra:

“Diante das notícias que foram veiculadas nos últimos dias, venho a público reafirmar que sou atleta do Vasco da Gama, com contrato válido até o final de 2018.

Ao contrário do que foi especulado, em nenhum momento eu ou meu empresário iniciamos conversas com outro clube. E muito menos manifestamos à diretoria do Vasco meu desejo de deixar São Januário nesta virada de temporada.

Vale lembrar que, no final do ano passado, surgiram diversas possibilidades de transferência e optei por permanecer em São Januário, ampliando a duração do vínculo por mais um ano.

A decisão pela minha permanência no clube, no entanto, cabe também à direção vascaína. O clube tem total liberdade de ouvir eventuais propostas e abrir negociações, caso seja de seu interesse.

Gostaria de esclarecer também sobre declarações que fiz na semana passada, em que comentava a intenção de ficar mais próximo dos meus dois filhos. Algumas pessoas disseram que bastaria que eu os levasse para morar comigo no Rio de Janeiro.

Meus filhos são do meu primeiro casamento e eles moram com a mãe, que detém a guarda, em Jundiaí, em São Paulo, onde também estudam. Dessa forma, é impossível que eles simplesmente mudem de cidade – e de estado.

Em razão dessa situação, nosso contato é eventual, muito menor do que gostaria. E isso, aliás, foi o principal motivo para que eu optasse por retornar ao futebol brasileiro em 2015, mesmo possuindo propostas, financeiramente mais vantajosas, de clubes de diversos países europeus e asiáticos, naquela oportunidade.

Aproveito para desejar a toda nação vascaína um Feliz Ano Novo, de muitas vitórias e conquistas.

Um grande abraço a todos!”

– Anderson Luís de Carvalho (Nenê)