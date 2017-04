Luis Fabiano consegue efeito suspensivo e pode jogar final da Taça Rio

O Vasco terá um reforço de peso para a final da Taça Rio. O claro carioca conseguiu efeito suspensivo na FERJ e está disponível para atuar na grande decisão, contra o Botafogo, no próximo domingo, dia 16 de abril.

Luis Fabiano foi expulso no clássico contra o Flamengo, em cena que ganhou muita repercussão na mídia. O jogador havia sido punido com quatro jogos de suspensão, e cumpriu 50% da pena, ficando de fora dos jogos contra o Boavista, no dia 30 de março, e no jogo contra o Flamengo, no dia 8 de abril.

A data do novo julgamento de Luis Fabiano ainda não foi divulgada. Por conta dos feriados das próximas semanas, a apreciação de seu caso no Tribunal de Justiça Desportiva pode se estender por mais algumas semanas.

Com mais de um mês no clube, Luis Fabiano pode desencantar com a camisa do Cruzmaltino no próximo domingo, no estádio Milton Santos. Com cinco partidas oficiais pelo clube, Fabuloso ainda não marcou nenhum gol. Pesa contra o atacante o fato de ter recebido dois cartões amarelos, além da expulsão contra o Flamengo.