Kelvin faz primeiro treinamento com o grupo de jogadores do Vasco

O atacante Kelvin fez nesta segunda-feira o primeiro treinamento com o grupo de jogadores do Vasco. O reforço, que chegou a São Januário emprestado do Porto-POR, participou de trabalhos físicos e técnicos sob a supervisão do técnico Cristóvão Borges.

A primeira atividade feita por Kelvin foi na academia do Caprres. Os jogadores vascaínos realizaram uma bateria de treinos físicos para aprimorar o condicionamento.

Em seguida, Kelvin calçou suas chuteiras e foi para o gramado participar das movimentações com atletas que estiveram por menos de 45 minutos na vitória por 2 a 1 diante do Resende, no domingo. Cristóvão Borges procurou priorizar a troca de passes em campo reduzido nesta atividade.

Kelvin possui contrato com o Vasco até o final deste ano. O clube trabalha nos bastidores para regularizar toda a documentação do atacante e inscrevê-lo no Campeonato Carioca até o dia 9 de fevereiro.

Como vinha treinando e jogando pelo Porto, Kelvin está bem fisicamente e não precisará passar por um período de ambientação. A expectativa é de que ele já possa ir a campo na quinta-feira, contra o Santos-AP, em duelo válido pela Copa do Brasil.