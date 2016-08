Jorginho lamenta reação da torcida e liga o sinal de alerta

Next

O técnico Jorginho tinha dois motivos para se mostrar aborrecido durante a entrevista coletiva. Primeiro, pela derrota da equipe para o Vila Nova, mantendo a incômoda sequência sem vitórias da equipe do Vasco no Campeonato Brasileiro da série B. E depois pelas ofensas dirigidas ao treinador por parte da torcida que compareceu ao estádio de São Januário.

Jorginho foi chamado de “burro” durante o jogo e disse tambem ter escutado ofensas aos familiares. O treinador disse que como qualquer ser humano tem sentimentos e não pode ficar feliz quando escuta xingamentos direcionados a sua família.

Em relação ao desempenho da equipe, o comandante cruzmaltino disse entender a preocupação do torcedor com o período sem vitórias, “Entendo que ele também está muito preocupado com o momento que estamos passando agora, deixando que a gordura que nós criamos chegue ao fim”, disse.

Jorginho admite que os desfalques de jogadores importantes como Nenê, Andrezinho, Jorge Henrique e Martín Silva fizeram grande diferença. O treinador reconheceu que o Vasco fez um primeiro tempo muito irregular e melhorou muito na segunda etapa com as substituições feitas no intervalo. Ele fez questão de elogiar o jovem volante Douglas que mostrou muita personalidade e marcou um belo gol.

O técnico vascaíno disse ainda que é hora de ligar o sinal de alerta porque a situação que ainda é cômoda, pode se tornar complicada: “Precisamos estar atentos e os jogadores sabem disso”.

Mas o treinador lembrou que já viveu momentos bem piores desde que chegou ao clube. Por isso, acha que agora é mais fácil sair da fase negativa em que se encontra. “Tivemos momentos em que o torcedor chegou a agredir jogadores, tínhamos que sair do aeroporto escondidos. Hoje a situação está bem melhor pra todos nós”, finalizou.

