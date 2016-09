Jorginho elogia dedicação de Nenê em vitória do Vasco

São Paulo Veja as fotos do treino do São Paulo

Aliviado pela vitória alcançada diante do Joinville, o técnico Jorginho fez questão de ressaltar a atuação do meia Nenê. Em entrevista coletiva, o treinador cruzmaltino disse que Nenê merecia todos os elogios porque superou os problemas físicos e comandou o Vasco diante da equipe catarinense. Jorginho explicou que Nenê cumpriu a função dele e ainda ocupou espaços que normalmente são de responsabilidade do meia Jorge Henrique que ainda não tem condições de retornar ao time de São Januário.

“A gente viu Nenê dando carrinho e correndo para ajudar na marcação. Para mim, ver o Nenê crescendo junto com a equipe é muito importante”, comentou.

Jorginho só lamentou o pequeno público presente em São Januário e disse que a torcida tem que entender que é muito importante para o sucesso do Vasco em qualquer competição.

“É muito importante o torcedor acreditar, saber que eles são verdadeiramente o 12º jogador em campo. Os jogadores precisam dessa motivação”, disse.

Para o jogo diante do Atlético-GO no próximo final de semana, o treinador não poderá contar com o volante Marcelo Mattos, advertido com o terceiro cartão amarelo. Jorginho disse que só vai pensar no confronto válido pela série B depois do jogo desta quarta-feira, contra o Santos, pela Copa do Brasil.

Quem também mostrava muita felicidade após o jogo era Yago Pikachu que voltou a marcar com a camisa do Vasco. O jogador paraense disse que está muito satisfeito por ver que seu esforço vem sendo recompensado.

“Fico feliz novamente em estar ajudando, independente da posição, na lateral, aberto na direita, esquerda”, finalizou o autor do segundo gol do Vasco.

