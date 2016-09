Jorginho destaca espírito da equipe na vitória sobre o Oeste

O técnico Jorginho não escondeu a sensação de alívio após a vitória do Vasco sobre o Oeste, resultado que quebrou um incômodo jejum de seis jogos sem vitória da equipe cruz-maltina. Além das cinco partidas do Campeonato Brasileiro da Série B, o Vasco também sofreu uma derrota para o Santos no jogo de ida da Copa do Brasil.

Leia mais:

Vasco vence o Oeste e quebra jejum de cinco jogos na Série B

Confira a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro

Na entrevista coletiva, Jorginho afirmou que o resultado positivo deste sábado foi fruto de uma boa semana de trabalho e ressaltou a postura da equipe que lutou muito para conseguir o triunfo. “Tenho certeza que todo crédito é para os atletas. Eles realmente entenderam o momento difícil que estávamos atravessando”, declarou.

Jorginho afirmou que a semana de trabalho do Vasco foi espetacular e que o resultado alcançado diante do Oeste premiou o esforço do grupo. Ele citou a discussão entre Julio Cesar e Luan durante partida e disse que isso aconteceu porque os dois estavam buscando o melhor para o Vasco. “A equipe não está satisfeita. Os atletas brigam porque querem melhorar”, explicou.

Para o treinador cruz-maltino, o Vasco poderia ter decidido a partida ainda no primeiro tempo. Jorginho explicou que o Oeste joga, mas também permite que o adversário jogue porque se expõe muito. O técnico do Vasco fez questão de ressaltar o desempenho de Yago Pikachu, autor do gol da vitória, já nos acréscimos. “Foi muito bom o Pikachu ter feito o gol. Ele é um lutador e acabou se tornando decisivo”, completou.

O Vasco volta a campo pela Série B na próxima terça-feira, quando visita o Goiás, às 21h30, no Serra Dourada.

Recomendado para você