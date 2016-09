Jorginho deixa Goiânia satisfeito com atuação do segundo tempo

Paralimpíadas 2016 Veja as melhores fotos das Paralimpíadas do Rio de Janeiro

O técnico Jorginho disse que o time do Vasco encontrou muita dificuldade diante do Goiás no primeiro tempo, mas que subiu de produção na segunda etapa depois das mudanças que ele efetuou no intervalo. Para o treinador cruz-maltino, a entrada de Marcelo Mattos permitiu que Nenê e Andrezinho tivessem mais liberdade para desenvolver seu futebol.

“Fizemos um excelente segundo tempo porque a equipe encaixou completamente”, avaliou o treinador.

Na entrevista coletiva, Jorginho também elogiou o volante Douglas e o lateral Alan Cardoso e disse que o Vasco conseguiu se distanciar do quinto colocado na tabela de classificação e que essa vantagem dará mais tranquilidade ao time nas próximas partidas.

Autor do gol do Vasco, o volante Marcelo Mattos reconheceu que a equipe carioca encontrou muitas dificuldades no primeiro tempo, mas melhorou na etapa final, após as alterações promovidas por Jorginho e conseguiu criar várias chances para marcar.

“Infelizmente, só foi um ponto, mas tentamos fazer o nosso melhor”, disse o volante. Para o experiente jogador, a Série B é uma competição muito difícil e o Vasco não pode facilitar para não correr riscos desnecessários. “Vamos ter que vencer em casa agora”, solicitou.

O experiente Andrezinho lamentou os erros cometidos pela equipe durante a partida no Serra Dourada. Para Andrezinho, faltou a equipe caprichar nos passes e finalizações para conseguir um resultado melhor.

O Vasco volta a jogar contra o Joinville, nesta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), em São Januário. O lateral-esquerdo Julio Cesar e o atacante Jorge Henrique que não enfrentaram o Goiás, serão reavaliados pelo departamento médico para saber se terão condições de ficar à disposição do técnico Jorginho.

