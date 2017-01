Jogadores do Vasco minimizam goleada sofrida nos EUA

O Vasco fez nesta quarta-feira sua segunda partida oficial na temporada 2017, e o resultado não foi o esperado. Depois de vencer o Barcelona de Guayaquil na estreia na Copa Flórida, por 2 a 1, o Cruz-Maltino encarou o Corinthians no duelo brasileiro das semifinais e saiu goleado por 4 a 1.

O time paulista jogou cada tempo com uma formação completamente diferente, enquanto o Vasco manteve a base após o intervalo, mas não conseguiu evitar o tropeço. O time de São Januário não conseguiu ser superior ao adversário em momento algum durante a partida.

Principal jogador vascaíno, o meia Nenê procurou minimizar o resultado, focando na longa temporada pela frente e no tempo que o treinador terá para corrigir os defeitos da equipe.

“Tivemos alguns erros infantis. Vamos ter de corrigir. Temos tempo para isso e vamos ter de trabalhar a cada dia para não acontecer mais”, disse Nenê, na saída do gramado.

Já o lateral Madson admitiu que o resultado não é uma boa forma de se começar uma temporada, mas classificou o torneio apenas como um “campeonato preparatório”.

“Pela grandeza do Vasco, apesar de ser pré-temporada, não é bom começar assim. Tomamos uma goleada. Tentamos colocar o que o Cristóvão nos colocou. Algumas coisas conseguimos, outras não. Nosso principal foco é o Carioca, o Brasileiro. Viemos para ganhar, mas é só um campeonato preparatório. Isso não vai nos abalar”, declarou.

Autor do único gol da equipe na noite, Eder Luís procurou valorizar o adversário e vê o Vasco ainda em formação.

“Acho que é um início, e é difícil você pegar uma equipe que já está bem montada. A nossa equipe não, você vê que estamos promovendo garotos. O Cristóvão tem um início um pouco difícil porque está se encontrando uma equipe ainda, mas a gente sabe que um resultado desse pode atrapalhar um trabalho, mas temos a consciência de que não é isso aqui que vai ser o nosso campeonato”, comentou.

O técnico Cristóvão Borges concordou com seu atacante. “Cometemos erros. Não estamos satisfeitos com a partida, com o placar dilatado, mas estamos em um período de preparação,” concluiu.