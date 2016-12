Filho de Eurico fala em cinco reforços para o Vasco, mas não cita nomes

Novo vice-presidente de futebol do Vasco e filho do presidente Eurico Miranda, Euriquinho concedeu entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira, em São Januário. Ao lado do também novo gerente de futebol, Anderson Barros, o dirigente falou sobre as mudanças no elenco Cruzmaltino para a próxima temporada.

Sem revelar nomes, a dupla afirmou ter cinco negociações em andamento, e que fará o possível para honrar a promessa de Eurico Miranda, que na terça-feira disse que a torcida ganharia um presente de Natal.

“Vamos contratar no mínimo cinco atletas dentro da previsão discutida com o treinador. Temos diversas negociações. E esses cinco nomes definidos. Ainda não podemos dizer quais são as negociações. O presidente anunciou um presente de Natal, e agora temos que dar o nosso jeito,” disse Euriquinho.

Segundo ele, o planejamento prevê uma redução no número de jogadores elenco, bem como da média de idade, um dos pontos mas criticados no elenco de 2016.

“Vamos montar um time mais ousado em 2017, estamos prontos para isso. Tínhamos 35 atletas, três já saíram. Outros sete vão sair, emprestados ou com o contrato rescindido”, esclareceu o dirigente.

Os três atletas que não estão mais no clube são o zagueiro Aislan, o meia Fellype Gabriel e o volante William, cujos contratos não foram renovados. Já em relação aos outros sete que deixarão o Vasco, Euriquinho não falou em nomes, mas disse que o atacante Leandrão está praticamente certo nesta lista.

Durante a coletiva, Euriquinho admitiu que um dos atletas que negocia com o clube já passou pelo Vasco, mas negou tratar-se do atacante Riascos, que está acionando o Cruzeiro na Justiça. “O Vasco não se envolve com jogador que está com litígio com outro clube”, afirmou.

Já sobre Luís Fabiano e Éverton Ribeiro, o vice de futebol disse que são nomes que caberiam no orçamento do Vasco. “Mas não tem nada com o Everton Ribeiro. São coisas que ouço de vocês”.

Euriquinho, ou Eurico Brandão Miranda, defendeu sua escolha para a posição, e garantiu estar preparado para a função que exercerá a partir de agora.

“Sei da responsabilidade do cargo que eu ocupo. Sei o quanto esse cargo gera alguma insatisfação política interna. Quero dizer que me sinto preparado para tal. Tenho relação com a grande maioria dos entes políticos do futebol. Tenho relação com os atletas. Tenho uma vivência de clube de muitos anos. Tenho formação acadêmica em Direito. Tenho relação com mais de 90% dos empresários no Brasil. São prerrogativas importantes para eu ocupar o cargo. Vou procurar da melhor maneira atender os anseios de vice presidentes e diretores”, concluiu.