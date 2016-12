Eurico Miranda e dirigentes inauguram o Caprres da base no Vasco

O Vasco inaugurou na tarde desta quinta-feira mais um espaço para agregar à estrutura do Complexo de São Januário. Com a presença do presidente Eurico Miranda, dirigentes e Membros do Conselho, o Cruzmaltino lançou o Centro Avançado de Prevenção, Reabilitação e Rendimento Esportivo das categorias de base, o Caprres/Base.

O espaço servirá de auxílio para a formação de atletas das categorias de base da equipe carioca. “O Vasco nunca se satisfaz com o que tem. O Vasco tem o Caprres, que é o centro mais avançado da América do Sul, mas não fica satisfeito. Hoje inauguramos o Caprres da base. Vamos chamar de um mini Caprres, que vai dar um atendimento aos atletas da base igual ao que é dado aos profissionais. Viemos aqui para inaugurar com a presença dos Beneméritos do clube. Está de parabéns o Vasco por mais esse espaço”, declarou o presidente Eurico Miranda.

Para o vice-presidente médico do Vasco, Egas Manoel, o espaço será fundamental para o desenvolvimento da base por promover uma maior integração e acompanhamento individual dos atletas. “Esse espaço que estamos inaugurando irá aumentar o atendimento das equipes de base do Vasco em diversos setores. No Caprres/Base ocorrerá uma integração entre as áreas, pois cada uma delas terá o seu espaço, podendo assim fazer reuniões e atendimentos. Os jogadores serão atendidos em várias questões ao mesmo tempo e os profissionais poderão discutir a situação de cada atleta de forma individual”, declarou.

O Caprres/Base conta com uma área com local de trabalho para profissionais de fisiologia, preparação física, fisioterapia e medicina. O espaço possui também com um auditório para que sejam feitas palestras para os jogadores e reuniões das comissões técnicas.

A área ainda conta com homenagens a jogadores que foram revelados na categorias de base do Vasco, como Alan Kardec, Alex Teixeira, Luan, Philippe Coutinho e Souza, que possuem imagens decorativas nas paredes do Caprres/Base.