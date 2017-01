Esposa de Luis Fabiano frustra o Vasco: “Não deve voltar tão cedo”

Ao que parece, a torcida do Vasco não verá o centroavante Luis Fabiano com a camisa do Cruzmaltino em 2017. O atleta está há dez dias na China para tentar conseguir uma liberação do Tianjin Quanjian, seu atual clube, mas segundo um comentário de sua esposa, Juliana Paradela Clemente, no Instagram, o atacante não deve ter o retorno facilitado.

Juliana postou uma foto da filha Giulie e os fãs comentaram a questionar se Luis Fabiano estaria perto de sua volta ao Brasil. Supreendentemente, a esposa respondeu a um dos internautas que “Infelizmente ele não vai voltar tão cedo não”.

Luis Fabiano tenta uma rescisão amigável com os chineses, mas esbarra na multa e nas premiações que ainda tenha direito durante o restante do contrato. O jogador desperta o interesse de alguns clubes brasileiros, sendo o Vasco o principal candidato. Como plano B, o Cruzmaltino estuda o colombiano Riascos, que já passou pelo clube.