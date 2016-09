Em momento conturbado, Vasco foca em duelo com Oeste

São Paulo Treino do São Paulo: Veja as fotos

Há cinco jogos sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco ainda sente o golpe da derrota de 1 a 0 para o Bahia, em Salvador. Isso porque, mesmo na liderança da competição com 41 pontos, o Cruz-Maltino sabe que passou da hora de reagir na temporada. O jejum de triunfos aumenta para seis duelos se for incluída na conta a derrota de 3 a 1 para o Santos, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Justamente por conta desta incômoda situação que todos na Colina colocam como fundamental que a reação comece no próximo sábado, na partida contra o Oeste, a partir das 16h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), pela 24ª rodada.

“Esse jogo é muito importante para a nossa equipe, pois vamos jogar em casa e não podemos mais perder pontos. O Vasco sabe que já passou da hora de reagir nesta Série B. Apesar de estarmos na liderança, contamos um pouco com tropeços recentes de rivais. Logicamente que temos méritos por termos feito uma gordura na parte inicial da competição. Mas esta gordura chegou ao fim e vamos precisar pontuar novamente – avisou o lateral-esquerdo Julio cesar.

Além de identificar a importância do duelo contra o Rubro-negro, o meia Nenê apontou a duração do torneio e afirmou que todas as equipes estão sujeitas a momentos de queda de rendimento.

“A fase em termos de resultados não é das melhores e estamos atravessando o momento com o pior desempenho da temporada. Sabíamos que uma hora isso poderia acontecer, pois as disputas são longas e o ano tem exigido demais da gente. Porém, o Vasco tem um grupo experiente e vai saber dosar bem isso, pois temos uma responsabilidade muito grande com o clube e precisamos reagir. O jogo contra o Oeste é o próximo e se mostra uma bela oportunidade de reagirmos. Não por desmerecer o adversário, mas pelo fato de ser uma partida dentro do nosso estádio e com o apoio de nossa torcida “, avaliou o camisa 10.

Preocupado com a situação, o zagueiro Luan ainda lembrou da necessidade de aproveitar alguns fatores favoráveis para o confronto contra os paulistas.

“Vamos ter uma semana inteira de preparação, o que é sempre muito importante, e ainda temos a chance de jogar em casa, com o apoio do nosso torcedor, que não tem faltado quando mais precisamos. Portanto, é um jogo em que precisamos nos impor”, indicou o defensor.

O elenco se reapresentou na manhã desta segunda-feira em São Januário, mas apenas os atletas que não participaram do jogo contra o Bahia foram a campo, com o restante reforçando a musculatura na academia. A partir desta terça-feira, quando o plantel volta a trabalhar na parte da manhã, que o técnico Jorginho vai começar a esboçar a escalação para o choque contra o Oeste.

