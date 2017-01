Cristóvão cobra marcação e precisão nos passes em treino do Vasco

Mesmo na manhã quente do Rio de Janeiro, os jogadores do Vasco da Gama não tiveram folga e realizaram, neste domingo, o último treino da primeira semana de pré-temporada da equipe Cruz-Maltina.

O elenco iniciou os trabalhos fazendo musculação e exercícios físicos e, então, realizou um treino técnico no campo anexo ao São Januário. O novo técnico Cristóvão Borges fez questão de cobrar forte marcação e precisão nos passes.

Ao todo nesta semana, foram onze sessões de treinos. No sábado, os jogadores do Vasco venceram o Bonsucesso por 1 a 0 em um jogo-treino realizado no São Januário.

A equipe volta a se preparar nesta segunda-feira, de manhã e de tarde. Já na quarta-feira, o elenco vascaíno irá viajar para os Estados Unidos para a disputa da Copa Flórida. No torneio de pré-temporada, os cariocas irão enfrentar o Barcelona de Guayaquil no próximo domingo.

O confronto irá remontar a grande final da Copa Libertadores da América de 1998, na qual o Vasco conquistou seu primeiro título. Na decisão, o Vasco venceu a primeira partida, no Rio de Janeiro, por 2 a 0, e a segunda, em Quayaquil, por 2 a 1. Em ambos os jogos os gols foram marcados por Donizete e Luizão.