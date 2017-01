Cristovão Borges dá atenção à bola parada em treino do Vasco

O Vasco encerrou, na manhã deste sábado, em São Januário, os preparativos para o clássico deste domingo diante do Fluminense, jogo que marcará a estreia das duas equipes no Campeonato Carioca. O técnico Cristóvão Borges deu atenção especial às jogadas de bola parada. Durante boa parte do treinamento, os jogadores treinaram cobranças de falta e escanteio para ajustar o posicionamento de zagueiros e atacantes. Depois dessa atividade, Nenê e Rodrigo treinaram cobranças de falta com bom aproveitamento.

A novidade foi a presença do goleiro Martín Silva. O goleiro uruguaio bateu algumas faltas e marcou alguns gols. Do outro lado do campo, o auxiliar Cassiano de Jesus comandou uma atividade em campo reduzido com os demais jogadores.

O time para enfrentar o Fluminense deve ser confirmado com Martín Silva, Yago Pikachu, Luan, Rodrigo e Henrique; Julio dos Santos, Andrezinho, Nenê, Escudero e Eder Luis (Muriqui); Thalles.

Reforço – O lateral direito Gilberto, revelado pelo Botafogo e que estava na Fiorentina, da Itália, deve ser o novo reforço do Vasco. O jogador é esperado em São Januário na próxima quarta-feira, quando deve realizar os exames médicos e assinar contrato. O clube italiano não colocou dificuldades para liberar o jogador que não conseguiu se firmar no futebol europeu.

Depois que chegou à Fiorentina em 2015, Gilberto já foi emprestado ao Hellas Verona e ao Latina, da Série B do Campeonato Italiano, mas não conseguiu repetir o futebol que mostrava no clube de General Severiano.