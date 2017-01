Cristóvão Borges admite erros do Vasco e evita falar sobre reforços

O Vasco viu a chance de conquistar o primeiro título da temporada acabar ao ser goleado pelo Corinthians, pela semifinal da Copa Flórida. O resultado foi um balde de água fria na preparação cruzmaltina. O técnico Cristóvão Borges analisou a partida e minimizou o placar, colocando a culpa nas mudanças durante o confronto.

– Cometemos erros. Não estamos satisfeitos com a partida, com o placar dilatado, mas estamos em um período de preparação. Em alguns momentos tivemos dificuldade, porque a estratégia inicial era pressionar. Tentamos e não encaixamos a marcação. Mudamos um pouco para jogar esperando. O Corinthians fez o gol e criou as chances. Depois equilibramos um pouco, empatamos. No segundo tempo, independentemente das mudanças, é o que acontece nesse período de preparação. Acabamos pagando – disse.

Agora, os cruzmaltinos vão disputar a terceira colocação da Copa Flórida contra o perdedor do jogo entre São Paulo e River Plate-ARG. Para esta partida, Cristóvão Borges deve colocar uma equipe alternativa e, assim, poupar alguns jogadores considerados titulares.

– Da mesma forma que faço observações, tenho que solidificar uma base. Vou continuar fazendo isso na terceira partida. Todo trabalho tem uma base. Vamos observar todos, mas ao mesmo tempo tiro muitas informações – declarou.

A goleada sofrida para o Corinthians fez o técnico Cristóvão Borges ter que falar sobre a necessidade de reforços para o Vasco. O comandante preferiu não falar sobre possíveis chegadas e ressaltou que o momento é de montagem da equipe.

– Posso falar do Wagner. Nós estamos refazendo nossa equipe, sabemos das nossas necessidades. O Wagner é uma realidade. Luis Fabiano e outros que desejamos ainda não estão confirmados. Há outros interessados. Estamos aguardando – comentou.

O Vasco volta a campo para a disputa do terceiro lugar da Copa Flórida neste domingo, contra São Paulo e River Plate-ARG. Os cruzmaltinos se preparam para a disputa do Campeonato Carioca, onde estreiam no dia 29, contra o Fluminense, no estádio Nilton Santos.