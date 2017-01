Copa Flórida começa neste domingo com cinco clubes brasileiros

A Copa Flórida começa neste domingo já com uma rodada dupla para quem gosta de acompanhar um bom futebol. A partir das 17h (de Brasília) acontece uma rodada dupla para abrir os trabalhos em St. Petersburg. O Estudiantes, da Argentina, encara o Bayer Leverkusen, enquanto o Tampa Bay Rowdies irá enfrentar o Wolfsburg.

A Copa Flórida contará com cinco clubes brasileiros nesta edição: Vasco, Bahia, Atlético-MG, Corinthians e São Paulo. O primeiro representante verde e amarelo a entrar em ação será o Galo, no próximo dia 11 de janeiro, contra o Bayer Leverkusen.

Neste ano haverá dois diferentes formatos de competição dentro do torneio. Atlético-MG e Bahia irá participar do Challenge, disputa semelhante à Copa Davis, onde os dois clubes representarão o Brasil contra Bayer Leverkusen e Wolfsburg (Alemanha), e Tampa Bay Rowdies e o convidado dos norte-americanos, o clube argentino Estudiantes de La Plata, defendendo os EUA.

Já no formato playoff Vasco, São Paulo e Corinthians tentarão o título deste ano. No dia 15 de janeiro o Cruz-Maltino começa sua campanha contra o Barcelona de Guayaquil. O Timão e o Tricolor já estão classificados diretamente para as semifinais. Enquanto o Corinthians aguarda o vencedor do confronto entre os cariocas e os equatorianos para descobrir quem irá enfrentar no dia 18 de janeiro, o São Paulo enfrentará o River Plate ou o Millonarios da Colômbia no dia 19.