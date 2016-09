Com Vasco em momento conturbado, jovem Douglas Luiz anima elenco

Palmeiras Veja fotos no treino do Palmeiras

O Vasco atravessa o seu momento mais complicado na temporada. A derrota de 2 a 1 para o Vila Nova-GO fez o time completar quatro partidas sem ganhar na Série B do Campeonato Brasileiro. Isso sem falar na derrota de 3 a 1 para o Santos, que complicou os planos de se chegar às quartas de final da Copa do Brasil. Porém, mesmo assim, o técnico Jorginho e os torcedores ainda encontram motivos para ficarem animados. E um dos motivos para essa animação atende pelo nome de Douglas Luiz, um jovem volante de 18 anos, que teve boa atuação contra os goianos na terça-feira.

Leia mais:

Vasco confirma participação na próxima edição da Copa Flórida

Andrezinho admite momento difícil do Vasco, mas acredita em reação

Os passes rápidos e de primeira, além da visão de jogo, já seriam motivos suficientes para deixar a todos os vascaínos empolgados. Porém, Douglas Luiz fez mais e anotou o único gol vascaíno contra o Vila Nova. E foi um golaço. Avançou com a bola e arriscou um chute da intermediária, fazendo a bola entrar no ângulo do goleiro goiano. Apesar da atuação, Jorginho trabalha no sentido de não precipitar as coisas e “queimar” o garoto.

“O Douglas Luiz é um jogador que vem mostrando grande qualidade nos treinos e demonstrou muita personalidade quando foi chamado nos jogos. Estamos trabalhando muito com ele, pois tem tudo para ter um bom futuro. Mas devemos ter tranquilidade, apesar de reconhecer que ele é uma grata surpresa em um momento que estamos buscando opções no elenco para resolver algumas situações”, alertou o comandante vascaíno, que contra o Vila Nova, por exemplo, não pôde contar com os meias Andrezinho, suspenso, Nenê e Jorge Henrique, estes dois últimos entregues ao departamento médico. Outro desfalque é o goleiro Martin Silva, que está servindo à seleção uruguaia em confrontos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, que será disputada na Rússia.

Douglas Luiz morava em uma comunidade da Zona Norte do Rio de Janeiro, porém, após faltar a alguns treinos por conta da violência da região, o departamento de futebol o levou para morar nas dependências do clube. O jogador, que foi lançado por Jorginho ao longo da Série B, tem contrato com o Vasco até a metade de 2018, mas a diretoria já trabalha no sentido de prorrogar o vínculo.

Por falar em prorrogação de contrato, o clube viu ser publicado nesta quinta-feira pelo Boletim Informativo da CBF (BID), o novo vínculo de Jorge Henrique com o clube. Agora, o jogador tem compromisso até o fim de 2017. O antigo contrato valia somente até a metade de 2017.

Já o zagueiro Nikolas Mariano, de 22 anos, teve seu contrato rescindido e se transferiu para o Oliveirense Futebol Clube, de Portugal. O atleta foi contratado em maio do ano passado, porém, nunca teve oportunidades e vinha treinando com as categorias de base.

Dentro de campo, o elenco se prepara para o duelo contra o Bahia no próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o elenco treina pela manhã e, depois, a delegação embarca para a capital baiana.

Recomendado para você