Com provocações ao rival, Luis Fabiano é apresentado no Vasco

A terça-feira foi de apresentação do maior reforço do Vasco para a temporada 2017. Em uma entrevista coletiva muito animada e recheada de provocações, o icônico presidente Eurico Miranda apresentou o atacante Luis Fabiano como camisa 9 da equipe cruzmaltina. Em pouco menos de uma hora de conversa, os “cutucões” ao rival Flamengo e ao peruano Paolo Guerrero levaram os sócio-torcedores que estiveram presentes na apresentação a loucura.

Apresentado como “Carrasco do Flamengo” por Eurico, Luis Fabiano cutucou o centroavante do Flamengo. “Faz parte do folclore carioca essas músicas. Aprovo, é muito legal. Gostei muito e são coisas que motivam. Acrescenta muito e não adianta falar que o caô acabou, o caô só começou”, disse o atacante.

O jogador foi recebido com festa da torcida vascaína no aeroporto Santos Dummont. e se mostrou muito animado com o carinho da torcida. Sempre muito bem humorado, o presidente vascaíno afirmou que, com a chegada de Luis Fabiano, começa uma nova era da equipe carioca.

“Já joguei contra o Paolo algumas vezes, ele defendendo o Corinthians e eu o São Paulo. Agora, é Vasco contra Flamengo, não eu contra ele. Tem que deixar bem claro, até porque a comparação com ele é diferente, temos idades diferentes, número de gols diferentes, e eu tenho muito mais gols que ele. Futebol tem que ser sem violência, o futebol perdeu muito a graça, qualquer frase levam para esse lado”, salientou Luis Fabiano.

Quando perguntado em qual posição gostaria de jogar, Luis Fabiano reiterou que pretende jogar como centroavante. O presidente, por sua vez, em diversos momentos afirmou o que espera do atacante no Cruzmaltino.

“Disse para ele que o Vasco é uma família linda e unida, acho que isso vai pesar muito para ele ter toda tranquilidade para fazer o que ele gosta que é gol”, disse Eurico.

O “presente de Natal” da torcida vascaína, como foi tratada a contratação de Luis Fabiano, chegou alguns meses após a data festiva. O jogador, que deixou o futebol chinês no último mês, ainda não está em condições de jogo. Após a coletiva, Luis Fabiano partiu rumo ao seu primeiro treino sob o comando do técnico vascaíno Cristóvão Borges.