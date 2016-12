‘Barca’ do Vasco para temporada 2017 é definida com veteranos

O Vasco não anunciou de forma oficial, mas já tem a lista de jogadores que não fazem parte dos planos do técnico Cristóvão Borges para 2017. Os principais nomes do elenco são Diguinho, Jorge Henrique, Julio Cesar, Junior Dutra e Leandrão.

O lateral esquerdo Julio Cesar e o volante Diguinho terminaram a temporada como titulares, mas são contestados pela torcida cruzmaltina. Jorge Henrique começou o ano como titular, mas perdeu espaço ao longo da Série B. Já Junior Dutra e Leandrão em nenhum momento se firmaram na equipe e não seguem no clube.

Outro que pode sair é o atacante Éder Luís. O jogador viveu altos e baixos na temporada e conviveu com problemas físicos ao longo do ano. Sua saída aliviaria os cofres vascaínos, pois ele tem um salário considerado alto.

Com a saída destes jogadores, a diretoria espera economizar cerca de R$ 500 mil em salários por mês. Além disso, os cruzmaltinos pretendem gastar R$ 20 milhões com contratações para 2017.

“Vamos fazer um investimento mais forte no futebol. A torcida se preocupa mais com o problema do futebol. Com toda a dificuldade, mas vamos fazer com absoluta consciência. Não é fazer com irresponsabilidade, não é fazer o que era feito aqui. Acho que o próximo ano será muito melhor para o Vasco em termos de resultados no futebol, mas com absoluta consciência. Será um investimento mais ousado, mas com certeza, repito, com responsabilidade”, disse o presidente Eurico Miranda.

Até o momento, somente o meia argentino Escudero foi anunciado como reforço. O elenco vascaíno se reapresenta no dia 2 de janeiro para a pré-temporada.