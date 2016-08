Autor do gol contra o Santos, Éder Luis crê em virada na Copa do Brasil

O Vasco saiu atrás nas oitavas de final da Copa do Brasil, após perder por 3 a 1 para o Santos, na partida de ida, disputada na Vila Belmiro. Mesmo com a derrota, o gol marcado nos acréscimos do segundo tempo, por Éder Luis, renovou as esperanças do Gigante da Colina.

Perdendo por 3 a 0, o Vasco precisaria repetir o placar para levar a disputa para os pênaltis. Com o tento no fim, o 2 a 0 é suficiente para classificar o time carioca. O autor do gol cruzmaltino acredita na reação de sua equipe.

“É um placar reversível. É difícil jogar contra o Santos na Vila, criamos oportunidades, mas não tivemos uma noite feliz. O importante é que a Copa do Brasil tem um regulamento diferenciado e um gol fora de casa é fundamental”, comemorou o experiente jogador, ao site oficial do clube.

O atacante pediu também o apoio da torcida na partida de volta, em São Januário. O confronto acontece apenas no dia 21 de setembro. “Para conquistarmos a virada, precisamos contar com o apoio do torcedor. É o momento da torcida abraçar o time, lotar o estádio e apoiar durante os 90 minutos”, pediu Éder.

Antes de voltar as atenções para a Copa do Brasil, o Vasco terá uma sequência de seis partidas pela Série B. Líder isolado da competição, o Vasco tem o Tupi como próximo desafio. A partida acontece neste sábado, às 16h30 (de Brasília), em Juiz de Fora. A delegação dos cariocas já desembarcou na cidade mineira.

