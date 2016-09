Após fim do jejum, Júnior Dutra valoriza volta da confiança no Vasco

Next

Vídeos destaque Acompanhe as novidades dos clubes paulistas nesta segunda-feira

Paralimpíadas 2016 Veja as melhores fotos das Paralimpíadas do Rio de Janeiro

O atacante Júnior Dutra vive um bom momento no Vasco. Contratado há pouco tempo, o jogador fez, na vitória por 3 a 2 sobre o Oeste, sua estreia como titular do clube carioca. Nesta segunda-feira, após o treino, o atleta foi escolhido para conceder coletiva, e falou sobre sua primeira atuação dentro do 11 inicial.

“Estava há um bom tempo sem começar um jogo. A postura do Oeste exigiu bastante, precisei ajudar na marcação. O Jorginho sabia da minha condição e falei para ele que iria dar o máximo para ajudar, mas tinha a limitação de estar voltando. Eu queria jogar os 90 minutos, mas o futebol tem muito mais que vontade”, afirmou Dutra, que foi substituído no segundo tempo.

Sobre a importância da vitória sobre os paulistas, que encerrou um jejum de cinco rodadas sem triunfos na Série B, Júnior ressaltou a vantagem que o Vasco abriu nas primeiras rodadas, o que fez a diferença para que, mesmo no momento ruim, a equipe se mantivesse em primeiro lugar.

“Vencemos e as dúvidas diminuíram, a confiança voltou. Todos os clubes, no mundo inteiro, passam por momentos de dificuldade. Nenhuma equipe consegue ganhar sempre. O importante é que, quando o momento dificil chegou, nós conseguimos manter a primeira posição”, enfatizou o atacante.

O Vasco volta a campo já nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), para encarar o Goiás, fora de casa. Com 44 pontos, os comandados de Jorginho buscam a segunda vitória seguida para aumentar a vantagem na ponta e deixar a má fase para trás.

Recomendado para você