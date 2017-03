Atlético de Madrid vence o Valencia em casa com dois gols de Griezmann

Ultrapassado pela Real Sociedad após os jogos da rodada deste sábado, o Atlético de Madrid venceu o Valencia por 3 a 0 neste domingo e recuperou a quarta colocação do Campeonato Espanhol. A equipe contou com gols de Griezmann e Gameiro para derrotar o forte conjunto valenciano no estádio Vicente Calderón, em Madri.

O time colchonero saiu na frente cedo na partida, logo aos dez minutos do primeiro tempo, com Griezmann. O francês recebeu belo passe em profundidade de Koke na entrada da área e disparou chute cruzado, vencendo o goleiro brasileiro Diego Alves.

E na etapa complementar a vantagem foi sacramentada logo aos três minutos. O lateral brasileiro Filipe Luís deu toque rápido para Gameiro chutar colocado no canto direito. A bola ainda desviou na defesa e matou Diego no lance.

Seis minutos mais tarde, foi a vez do brasileiro se dar melhor que Griezmann. O francês teve uma boa chance de anotar o terceiro com chute no canto esquerdo, mas o arqueiro brasileiro pulou bem e impediu o gol adversário.

O terceiro gol saiu em um lance quase sem querer. Gaitán tocou para Thomas Patey e o jogador não alcançou o passe, desviando a bola em direção a pequena área. A defesa do Valencia cochilou e, esperto no lance, Griezmann se adiantou e chutou de primeira, com o bico da chuteira, para vencer Diego Alves mais uma vez e fechar o placar.

Com os três pontos somados, o time de Diego Simeone subiu para 49 e recuperou a quarta colocação, roubada pelo Real Sociedad neste sábado. Já o Valencia estacionou na 13ª posição, com 29 tentos conquistados, longe da zona do rebaixamento, mas também distante da briga por competições europeias.

Na próxima rodada, o Valencia recebe o vice-lanterna Sporting Gijon no Mestalla, enquanto o Atlético viaja até o Nuevo de Los Cármenes para enfrentar o Granada, 18º colocado e primeiro time dentro da zona da degola.