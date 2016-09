De olho no título, Werdum sugere revanche contra Cain Velasquez

Fabrício Werdum está empenhado em buscar rapidamente o título dos pesados no UFC. Por isso, utilizou as redes sociais para sugerir uma espécie de semifinal pelo cinturão. O brasileiro aceitaria uma revanche contra Cain Velasquez. “Quem gostaria de ver essa revanche? Uma semifinal para lutar pelo cinturão”, escreveu o paranaense, comentando que o vencedor ganharia um “title shot”.

Os dois fizeram uma disputa do cinturão em junho de 2015, com vitória de Werdum por finalização no terceiro round. Na sequência, o brasileiro perdeu o título ao sofrer um nocaute diante de Stipe Miocic, atual campeão dos pesados do UFC.

Werdum venceu seu último combate na organização por pontos, contra Travis Browne, no último dia 10. Curiosamente, Velasquez fez sua última luta contra o mesmo adversário e o superou por nocaute no mês de julho.

Recomendado para você