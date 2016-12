Cyborg é notificada por possível violação da política antidoping do UFC

Nesta quinta-feira, o UFC anunciou que foi notificado pela Agência Anti-Doping dos Estados Unidos (Usada), que cuida da Política Antidopagem da organização, que a brasileira Cris Cyborg foi comunicada sobre uma possível violação.

No comunicado, o UFC explica que Cyborg possivelmente tenha violado a política antidoping do UFC. A coleta foi realizada no dia 5 de dezembro, período fora de lutas. Contudo, a substância que a lutadora teria utilizado não foi divulgada.

A organização explicou que todos os procedimentos serão realizados conforme a norma. “É importante notar que, de acordo com a Política Antidopagem do UFC, há um processo de revisão legal e justo que é concedido a todos os atletas antes que quaisquer sanções sejam impostas”, disse o UFC em nota.

Cyborg é a atual campeã Invicta FC. No UFC, a brasileira disputou duas lutas, vencendo Leslie Smith e Lina Lansberg por nocaute.