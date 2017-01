Anderson Silva volta ao UFC em 11 de fevereiro e encara norte-americano

Um dia após revelar que ainda lutará pelo menos mais seis vezes pelo UFC, Anderson Silva já tem a data de sua volta confirmada. Dana White, chefe da organização, confirmou que o brasileiro voltará ao octógono no UFC 208, nos Estados Unidos.

Em seu Twitter, White confirmou que o retorno do “Spider” acontecerá no dia 11 de fevereiro, no UFC 208 que será realizado no Brooklyn, nos Estados Unidos. O adversário será o norte-americano Derek Brunson, que em 20 lutas teve 16 vitórias e quatro derrotas.

Apesar de ter uma carreira de dar inveja no UFC, com dez defesas de título dos pesos médios (até 84kg) bem sucedidas, a última vitória de Anderson Silva foi apenas em 2012. Em seu cartel, o “Spider” acumula 33 vitórias, oito derrotas, além de uma luta sem definição de resultado.