Sem sucesso na França, Love deixa Monaco e vai para a Turquia

Sem sucesso no futebol francês com o Mônaco, o atacante brasileiro Vagner Love deixou o clube do principado para se juntar ao futebol turco, no Alanyaspor, sem nenhum custo de transferência.

O centroavante carioca deve assinar seu contrato junto ao clube turco no mais tardar nesta quart-feira, após realizar os exames médicos necessários. Love firmará um acordo de dois anos com o clube de Alanya.

O presidente do clube, Hasan Cavusoglu, afirmou estar muito contente e satisfeito em levar uma estrela de prestígio mundial para seu clube. Hasan afirmou que Love deve ser apresentado também nesta quarta.

Com 176 gols na carreira, Love foi revelado pelo Palmeiras no começo dos anos 2000 e despontou como um grande artilheiro no CKSA Moscou, onde ficou até 2009. Após empréstimos à Palmeiras e Flamengo, voltou para o Brasil como jogador do rubro negro carioca.

Em 2013, o atacante voltou a ser contratado pelo clube soviético, mas após curta passagem foi para o Shandong Luneng no mesmo ano. Na última temporada, o atacante defendeu as cores do Corinthians antes de ser negociado com o Mônaco, da França.

Recomendado para você