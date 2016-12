Gum fica próximo de clube turco e pode deixar Flu depois de oito anos

O zagueiro Gum, que completou oito temporadas com a camisa do Fluminense em 2016, marca inédita no clube, pode estar se despedindo das Laranjeiras. Segundo Alexandre Torres, gerente de futebol do Flu, o jogador está em estágio avançado de negociações com o Trabzonspor, da Turquia.

“O Gum está numa negociação com um clube de fora do Brasil. Está acertando os detalhes dele, tem o empresário resolvendo isso. Não é uma negociação que esteja fechada, mas está acontecendo”, disse Torres ao site Netflu.

Com passagens por Marília-SP, Internacional e Ponte Preta, o atleta que completará 31 anos no mês que vem chegou ao Tricolor das Laranjeiras em 2009. Foi campeão brasileiro em 2010 e 2012, campeão estadual em 2012, e campeão da Primeira Liga em 2016. Este ano perdeu espaço no time titular com as chegadas de Henrique e Renato Chaves. Em oito anos no clube, atuou em 349 partidas e marcou 24 gols.

Mas se Gum está de saída, Gustavo Scarpa, principal jogador do elenco, deve permanecer nas Laranjeiras. Valorizado pela campanha no Brasileiro deste ano, o jogador é cobiçado por vários clubes, mas para Torres, no futebol brasileiro não há quem possa tirá-lo do clube.

“As propostas estão aí no mercado, para qualquer jogador. É só ver o que a China ofereceu ao Messi. Agora, acredito que dentro do Brasil não vai ter uma proposta para tirar ele”, disse o ex-zagueiro do Fluminense e filho do Capita Carlos Alberto.

“Esse grupo aqui quer trabalhar com o Scarpa. Tanto a comissão técnica quanto a direção. O presidente está afinado no discurso. Até o momento, não tem nada diferente disso. Faz parte dos planos”, completou.

Outro jogador que vem sendo especulado para deixar o Fluminense é o volante Edson. Nesta quinta, entretanto, seu empresário garantiu que o jogador se reapresenta no clube no dia 4 de janeiro e negou negociações em andamento. “Ele está no Fluminense, vai se reapresentar, normal. Sondagem todo bom jogador tem, é normal,” afirmou Alex Zica.

REFORÇO – Além de tentar manter as principais peças de seu elenco, a diretoria do Fluminense corre para reforçar a equipe para a temporada de 2017. Um dos jogadores que podem desembarcar nas Laranjeiras é o lateral-direito Lucas. O jogador tem seus direitos federativos presos ao Palmeiras, e disputou o último Brasileirão pelo Cruzeiro, onde estava emprestado.

O empresário do atleta, Eduardo Uram, admite que houve sondagem do clube carioca, mas nega a existência de uma proposta oficial.