Fernanda Garcia segue líder após quarta etapa do Troféu Brasil de Triathlon

Na manhã deste domingo, ocorreu a quarta etapa do Troféu Brasil de Triathlon, na cidade de Santos-SP, e os resultados permitiram que Fernanda Garcia conseguisse manter a liderança geral do circuito. A atleta, que competia em casa, terminou na terceira posição, com 2h16min55. Carolina Furiela venceu a prova, e Diana Franco chegou na segunda colocação.

Foram ao todo 1,5 km de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida para compor a prova do litoral paulista. Outras duas provas já haviam sido realizadas em Santos, além de outra na capital, todas vencidas por Fernanda, que comemorou as condições do mar na última disputa, apesar de reconhecer dificuldades na hora de pedalar.

“A natação foi bem tranquila. O mar estava uma piscina. O ciclismo se tornou um pouco mais travado devido ao traçado ter muitas curvas e retornos. Saí para correr na terceira colocação e mantive este posto até cruzar a linha de chegada”, disse a triatleta.

Líder geral com boa vantagem, Fernanda somou mais 113 pontos na classificação após a última prova, e agora já tem um total de 608 em pontuação, contra 543 de Rosecler Costa, a segunda colocada, que terminou a prova do último domingo na quarta posição.

Restam apenas duas etapas para o final do Troféu Brasil de Triathlon, e a ambas serão realizadas novamente na cidade de Santos, nos dias 16 de outubro e 11 de dezembro.

