Santos espera anúncio de Geuvânio no Flamengo para ir à Fifa

O Flamengo está muito perto de anunciar Geuvânio como seu novo reforço para a temporada. O atacante, inclusive, já vestiu a camisa do Rubro-Negro – em fotos que vazaram na internet – e indicou que deve assinar um empréstimo de 18 meses com o clube carioca nos próximos dias. Porém, se depender do Santos, o acordo não será acertado tão facilmente.

Mesmo sem ter feito uma proposta oficial, o Peixe não abre mão da cláusula impedindo que Geuvânio seja repatriado por qualquer outro clube brasileiro que não seja o Alvinegro Praiano enquanto ele estiver em contrato com o Tiajin Quanjian. O presidente Modesto Roma Júnior, inclusive, afirmou que irá recorrer à Fifa assim que o atacante for anunciado pelo Fla.

“O Santos vai cumprir os caminhos jurídicos para cumprimento de contrato. Eu liguei para o Bandeira alertando da cláusula. Só isso. Ele ficou de estudar. O departamento jurídico vai decidir qual instância. A princípio, é Fifa. O clube vai defender os direitos. Seja aonde for, na Fifa, CBF, Conmebol, China. Vamos defender os direitos”, explicou o mandatário em entrevista coletiva nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé.

Apesar da ‘ameaça santista’, o Flamengo não deve desistir da contratação de Geuvânio. O Rubro-Negro desconsidera o suposto risco imposto pela questão contratual e espera apenas apenas a chegada de documentos a serem enviados pelo Tianjin Quanjian, da China, para confirmar a contratação do ex-santista.