Patrícia Freitas garante ouro na RS:X na Copa do Mundo de Vela

Patrícia Freitas venceu as três regatas da Copa do Mundo de Vela que disputou nesta sexta-feira, na Espanha, e garantiu, de forma antecipada, a primeira colocação e o ouro na classe RS:X feminina. Agora, a velejadora brasileira precisa apenas completar a regata da medalha no sábado para subir ao lugar mais alto do pódio.

“A ficha não caiu ainda. Tive um dia excepcional, vencendo as três regatas. Estou muito feliz, principalmente porque era uma flotilha muito forte. Isso se deve muito à minha velocidade e faz parte de todo um processo de treinos, escolha de equipamento etc”, declarou a atleta de 27 anos.

“Isso tudo funcionou muito bem aqui. Amanhã, temos a regata de medalha, onde a disputa pelo segundo e terceiro lugares será intensa, mas vou velejar para tentar ganhar e fechar com chave de ouro a competição”, completou.

A equipe brasileira ainda tem a oportunidade de sair com mais um ouro na Copa do Mundo. A dupla campeã olímpica Martina Grael e Kahena Kunze continuam na liderança na classe 49erFX. Inclusive, as duas já garantiram lugar no pódio.

“Velejamos numa raia com muitas ondas e as regatas foram bastante difíceis. Mas nossas saídas foram boas e tivemos um bom dia, terminando com a vitória na última regata. São poucos pontos nos separando da dupla segunda colocada, então, será muito disputado neste sábado”, avaliou Martine.

“É bem interessante velejar aqui, pois nos traz boas recordações. Agora é dar o nosso melhor e curtir a velejada na regata de medalha”, completou Kahena, relembrando a conquista do Mundial de Vela, em 2014.