NBA inaugura casa temática com ídolos do basquete e grande público

A NBA inaugurou, na noite desta quinta-feira, a sua casa temática, em São Paulo, feita especialmente para a grande final entre Cleveland Cavaliers, atual campeão da liga, e Golden State Warriors, vice-campeão da última temporada.

A estreia do novo projeto da liga contou com diversos nomes do basquete nacional, entre eles Marcelo Huertas, Raulzinho e Oscar Schmidt. Além disso, o espaço, que tem uma frente chamativa, com dois grafites, iluminação especial e uma cesta gigante na entrada, estava lotada muito antes do início da partida e contou com diversas atrações.

“A gente está muito feliz com esse evento. Ele é focado para o fã da NBA e a gente via a necessidade de fazer um evento dessa magnitude em São Paulo. Tem 800 mil pessoas passando todo dia na frente dessa casa que a gente montou. O principal objetivo é que os fãs se conectem com a nossa marca, tenham uma experiência única e assistam os jogos da final com a gente”, afirmou Rodrigo Vicentini, diretor comercial da liga no Brasil.

Aproximadamente uma hora antes do primeiro jogo da final, Jordan Kilganon, que faz shows de enterradas acrobáticas nos intervalos dos confrontos da maior liga de basquete do mundo, se apresentou em uma meia quadra na área externa. Junto com ele, Rocky, mascote do Denver Nuggets, apareceu para animar o público presente. Quem foi ao evento também pode tirar foto com as personalidades do basquete que compareceram e com Serginho, líbero do Corinthians que foi um dos primeiros a chegar no local localizado na Avenida Paulista, 1811.

Na parte interna da casa, havia um DJ tocando música sem parar, além de cartazes com os principais jogadores brasileiros da NBA e alguns pontos interativos, como uma área em que era possível comparar o tamanho das mãos e dos pés com grandes nomes do esporte e outra em que havia uma simulação do vestiário das duas equipes finalistas. Além disso, em cada canto havia uma televisão para quem não estivesse na área principal não perdesse nenhum lance.

No segundo andar do ambiente, que estava com entrada limitada, há um museu com camisas, bolas e tênis autografados por grandes nomes do basquete, como Michael Jordan e Kobe Bryant, além da loja oficial da liga com camisas de diversas franquias, entre elas Rockets, Cavaliers e Warriors.

O principal estava na área externa. Além do bar e de food trucks, que eram personalizados com a temática basquete, o ambiente aberto conta com um telão, com um banner de cada time finalista ao lado, e uma cesta com uma pequena quadra.

Os fãs que tem interesse de ir ao evento precisam apenas se inscrever e a entrada é gratuita. Além das transmissões da partida, o público em geral pode conferir uma exibição de itens históricos e fazer compras na loja oficial da NBA durante a semana entre durante o dia entre às 10h e às 17h.

Confira a data dos próximos jogos da final:

Jogo 2 – Golden State Warriors x Cleveland Indians – 04/06, às 21 horas (de Brasília)

Jogo 3 – Cleveland Indians x Golden State Warriors – 07/06, às 22 horas (de Brasília)

Jogo 4 – Cleveland Indians x Golden State Warriors – 09/06, às 22 horas (de Brasília)

Jogo 5 – Golden State Warriors x Cleveland Indians* – 12/06, às 22 horas (de Brasília)

Jogo 6 – Cleveland Indians x Golden State Warriors* – 15/06, às 22 horas (de Brasília)

Jogo 7 – Golden State Warriors x Cleveland Indians* – 18/06, às 21 horas (de Brasília)

*Se necessário

*Especial para a Gazeta Esportiva